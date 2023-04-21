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РИА Новости: украинская группировка в Бахмуте пока не окружена полностью

РИА Новости: украинская группировка в Бахмуте пока не окружена полностью

Речи о полном окружении группы украинских националистов в Бахмуте (Артемовске) пока не идет. Такое заявление сделал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

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