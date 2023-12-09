– Ты что, слепая? - яростно закричал друг. - Он же женился на тебе по расчету! Это все знают

Майя Maja

Вроде люблю, вроде ...не знаю. Детский сад на прогулке. И это медики?! Хирурги "теплопроводимые"?! Ужас. Неужели так трудно понять что профессия отдельно, личные отношения отдельно? Этому же на первых курсах вуза обучают. Видимо профессиональную психологию - учебники не читали даже, на лекции не ходили, не говоря о внедрении и "погружении" в предмет. Что одна дура недоученная, что другой неуч бесталанный и ленивый. Неужели этого всего папа профессор не видит, что зять бездарь и к столу его подпускать нельзя?!