ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
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– Ты что, слепая? - яростно закричал друг. - Он же женился на тебе по расчету! Это все знают

– Ты что, слепая? - яростно закричал друг. - Он же женился на тебе по расчету! Это все знают

Я замужем уже семь лет. И до недавнего времени считала себя абсолютно счастливой женщиной, у которой есть любимый сын и любящий муж.

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Комментарии
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Майя Maja
Вроде люблю, вроде ...не знаю. Детский сад на прогулке. И это медики?! Хирурги &quot;теплопроводимые&quot;?! Ужас. Неужели так трудно понять что профессия отдельно, личные отношения отдельно? Этому же на первых курсах вуза обучают. Видимо профессиональную психологию - учебники не читали даже, на лекции не ходили, не говоря о внедрении и &quot;погружении&quot; в предмет. Что одна дура недоученная, что другой неуч бесталанный и ленивый. Неужели этого всего папа профессор не видит, что зять бездарь и к столу его подпускать нельзя?!
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