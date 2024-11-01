В России вступил в силу закон о регулировании оборота цифровой валюты

С 1 ноября вступил в силу закон о регулировании оборота цифровой валюты, по которому правительство РФ в том числе получает право регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга.
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