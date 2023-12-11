В Тверской области водитель Газели протаранил фуру и погиб

На трассе М-10 рано утром 10 декабря произошло смертельное ДТП. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, на 243 километре федерально дороги М-10 «Россия» водитель автомобиля ГАЗ 578812, который ехал по крайней левой полосе в сторону Санкт-Петербурга, протаранил припаркованную на правой обочине фуру Мерседес.