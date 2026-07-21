🧯Открытое горение в кафе на улице Ушинского в Симферополе ликвидировали На месте работают 15 спасателей и 6 единиц техники.
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🧯Открытое горение в кафе на улице Ушинского в Симферополе ликвидировали На месте работают 15 спасателей и 6 единиц техники.