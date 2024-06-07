Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Зашёл в МТ на время, за неимением времени.... обхамили, сам обхамил.... ну как тут и полагается общаться с дурнями.Легитимность Зеле...
  • Светлана Зуева
    Ну это ж прям,бальзам на душу!!!!👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪СПАСИБО!!!!Вот и славно. Рус...
  • Светлана Зуева
    Молодцы!!! Одобряю ваше решение!только так можно сохранить свою идентичность,настоящую грузинскую самобытность . Впер...Грузины покусилис...

В Киеве целая очередь желающих управлять Крымом и Донбассом

Желающих "писля "деоккупации" занять хлебные госдолжности воз и маленькая тележка. Кузнецов собственного карьерного счастья так много, что власти вынуждены сформировать из них кадровый резервЕще 23 мая 2023 года Кабинет министров Украины одобрил механизм формирования резерва сотрудников государственных органов для работы на «деоккупированных территориях».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх