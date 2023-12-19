Центр поддержки экспорта Ленобласти провел итоговую встречу «Новые горизонты развития экспорта» для компаний региона, ведущих внешнеэкономическую деятельность

Вместе с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Еленой Рулевой почётными гостями также стали: – Дмитрий Ялов -Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности; – Олег Малащенко – Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.