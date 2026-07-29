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Славянская доктрина

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Александр Храмчихин: В «коалиции желающих» могут быть насильно мобилизованные

Александр Храмчихин: В «коалиции желающих» могут быть насильно мобилизованные

Александр Храмчихин: В «коалиции желающих» могут быть насильно мобилизованные Недобитые эсэсовцы из двух европейских монархий очень не хотят воевать с Россией Единственная реальная историческая связь России с Голландией — «великое посольство» Петра I.

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Юрий Ильинов
Суррогат вместо танков - в ВСУ новичков обкатывают &quot;Буками&quot; и &quot;Кашалотами&quot; Боевиков ВСУ избавляют от страха перед танками с помощью поистине экзотической по нынешним временам гусеничной машины - пуско-заряжающей установки 9А39 зенитного ракетного комплекса &quot;Бук&quot;. В распоряжении &quot;Военного осведомителя&quot; оказался видеоролик, на котором запечатлено, как военнослужащие одного из вражеских подразделений отрабатывают метание учебных гранат в эту машину, а затем она с лязгом гусениц проходит над ними. https://vkvideo.ru/video-1212283_456239517 Ранее в социальных сетях уже появлялось видео, где новобранцев противника обкатывали оставшейся еще с советских времен разведывательной химической машиной РХМ &quot;Кашалот&quot;. Похоже, это косвенно подтверждает информацию о том, что количество танков в распоряжении ВСУ значительно сократилось. Большая часть доставшихся в наследство от Советской армии, а также поставленных из Восточной Европы Т-72 уже выбита. Та же участь постигла и харьковские Т-64. Из западных образцов на линии боевого соприкосновения все реже мелькают даже старые &quot;Леопард-1&quot; - их интенсивно уничтожают. Уцелевшие &quot;Леопард-2А4/А6&quot; и М1А1 &quot;Абрамс&quot; теперь предпочитают держать в глубоком тылу. В сложившихся условиях основная ставка делается на беспилотные летательные аппараты. Однако с их помощью можно выполнить лишь часть задач - все функции танков и мотопехоты они заменить в принципе не способны.
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