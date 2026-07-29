Александр Храмчихин: В «коалиции желающих» могут быть насильно мобилизованные

Юрий Ильинов

Суррогат вместо танков - в ВСУ новичков обкатывают "Буками" и "Кашалотами" Боевиков ВСУ избавляют от страха перед танками с помощью поистине экзотической по нынешним временам гусеничной машины - пуско-заряжающей установки 9А39 зенитного ракетного комплекса "Бук". В распоряжении "Военного осведомителя" оказался видеоролик, на котором запечатлено, как военнослужащие одного из вражеских подразделений отрабатывают метание учебных гранат в эту машину, а затем она с лязгом гусениц проходит над ними. https://vkvideo.ru/video-1212283_456239517 Ранее в социальных сетях уже появлялось видео, где новобранцев противника обкатывали оставшейся еще с советских времен разведывательной химической машиной РХМ "Кашалот". Похоже, это косвенно подтверждает информацию о том, что количество танков в распоряжении ВСУ значительно сократилось. Большая часть доставшихся в наследство от Советской армии, а также поставленных из Восточной Европы Т-72 уже выбита. Та же участь постигла и харьковские Т-64. Из западных образцов на линии боевого соприкосновения все реже мелькают даже старые "Леопард-1" - их интенсивно уничтожают. Уцелевшие "Леопард-2А4/А6" и М1А1 "Абрамс" теперь предпочитают держать в глубоком тылу. В сложившихся условиях основная ставка делается на беспилотные летательные аппараты. Однако с их помощью можно выполнить лишь часть задач - все функции танков и мотопехоты они заменить в принципе не способны.