Бастрыкин взял на контроль дело о рушащемся доме в Самаре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о халатности, возбужденного после жалоб жильцов самарского аварийного дома, оставшихся без отопления и маневренного жилья.
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