Россия начала переговоры о зарубежных поставках Су-35

Россия начала переговоры о зарубежных поставках истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаила Бабича сообщает «Интерфакс».
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