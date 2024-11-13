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Россия начала переговоры о зарубежных поставках Су-35

Россия начала переговоры о зарубежных поставках Су-35

Россия начала переговоры о зарубежных поставках истребителей Су-35. Об этом со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаила Бабича сообщает «Интерфакс».

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