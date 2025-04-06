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Курская епархия: 23 храма в регионе получили повреждения из-за украинских дронов

Курская епархия: 23 храма в регионе получили повреждения из-за украинских дронов

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 23 храма. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман доложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, доклад приводится на сайте епархии.

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