Курская епархия: 23 храма в регионе получили повреждения из-за украинских дронов

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены 23 храма. Об этом сообщил Митрополит Курский и Рыльский Герман доложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, доклад приводится на сайте епархии.