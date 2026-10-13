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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о «Сити»: «Нашим фанатам сейчас тяжелее, чем игрокам, возможно. Болельщики «Арсенала» или «МЮ» могут говорить им: «Друг мой, ты мошенник»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска предположил, что фанатам клуба сейчас приходится сложнее, чем игрокам, из-за дела о нарушении финансовых правил.

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