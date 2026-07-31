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Быков — о продлении отстранения России: «Политика в очередной раз сделала свое грязное дело»

Быков — о продлении отстранения России: «Политика в очередной раз сделала свое грязное дело»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение сборных России от международных турниров.

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