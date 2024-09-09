Количество наркопреступлений снизилось на 14% в Барнауле

Почти на 18% сократилось количество незаконных сбытов наркотических средств В 2024 году наркопреступлений в Барнауле стало на 14% меньше за счет работы правоохранителей, заявил на заседании антинаркотической комиссии в мэрии замначальника полиции городского УМВД Станислав Кокорин.
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