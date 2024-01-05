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Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки декабря

Шэй Гилджес-Александер и Яннис Адетокумбо – лучшие игроки декабря

Защитник «Оклахомы» Гилджес-Александер в прошедшем месяце помог своей команде добиться результата 10-3, набирая в среднем 31,9 очка, 6,6 передачи и 3,1 перехвата в среднем за встречу.

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