Украинский депутат Батенко заявил об угрозе ракетного удара по Верховной раде

Украинский депутат Тарас Батенко сообщил о якобы угрозе ракетного удара по зданию Верховной рады.«Нас информируют по поводу угрозы ракетной атаки в ближайшие дни на Грушевского, 5 (По этому адресу находится украинский парламент)», - сказал Батенко в эфире украинского телеканала NTA.