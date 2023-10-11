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Глава «Зенита» Медведев считает, что УЕФА поддался шантажу

Глава «Зенита» Медведев считает, что УЕФА поддался шантажу

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

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