Политнавигатор Брошенный вызов трампистов либеральной повестке и подготовка к «СВО» на границе с Мексикой – очень сближает США и Россию.
Дугин: Трамповцы оказались в положении нас, но психуют
Комментарии
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М
ММ
Пора психануть, пора! Где обещанный Путиным Зеленскому Орешник?
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8 час.
Alex Nемо
Странно то что я до сих пор считал Дугина серьёзным знающим человеком, а не обычным болтуном.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Трапм - хрущёвский волюнтарист !
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3 час.
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