Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Дугин: Трамповцы оказались в положении нас, но психуют

Дугин: Трамповцы оказались в положении нас, но психуют

Политнавигатор Брошенный вызов трампистов либеральной повестке и подготовка к «СВО» на границе с Мексикой – очень сближает США и Россию.

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Комментарии
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М
ММ
Пора психануть, пора! Где обещанный Путиным Зеленскому Орешник?
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8 час.
Alex Nемо
Странно то что я до сих пор считал Дугина серьёзным знающим человеком, а не обычным болтуном.
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8 час.
ВА
Владимир Акулов
Трапм  -  хрущёвский  волюнтарист  !
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3 час.
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