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Avia.pro: замеченный над Черным морем самолет боевого управления США мог поучаствовать в отработке условного удара по Крыму

Avia.pro: замеченный над Черным морем самолет боевого управления США мог поучаствовать в отработке условного удара по Крыму

Замеченный над Черным морем самолет боевого управления Соединенных Штатов мог принять участие в отработке условного удара по Крымскому полуострову.

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