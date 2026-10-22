Вспыхнувшие сперва во Франции, а позже распространившиеся на Италию социальные протесты в издании Politico назвали «континентальной инфекцией».
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Насчёт "русского следа" ... Выгодно это нам? ДА !!! Но мне кажется - всё гораздо ГЛУБЖЕ !!!
Во главе нашего государства находится знаток ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, главный принцип которых - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ СОПЕРНИКА В СВОЮ ПОЛЬЗУ !!! Уверен : сами мы в Европу не лезем - но сделать так, чтобы туда полезли США ...
Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Не рой яму другому,сам в неё попадёшь!!!!!
Пишут, что у наших господ у всех виллы в Европе. Конечно мы им в жопу не упёрлись со своим запросами прибавить рубель к пенсии. У них там виллы могут протестанты поджечь или в лучшем случае засрать.
Д куЙ с ними. Пусть все друг друга сожрут без соли. Одного не пойму, зачем гоним газ в вропу? Если за валюту, то кто её получает? Сейчас настал момент, когда нужно всё им заблокировать и ничего не продавать, как ГСМ. газ, и продовольствие (зерно и далее по списку). Пусть зиму прозимуют, если не замёрзнут, тогда Россию ценить будут! А таким макаром мы сами останемся с усами, когда ископаемые закончатся.