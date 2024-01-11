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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Олег Тимофеев
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"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

Когда какой-нибудь казахстанский русофоб в очередной раз протрубит что-то непостижимое и непотребное, вижу порой обращение к российской аудитории - да и из Казахстана тоже - чего вы на них внимание обращаете! Это же городские сумасшедшие, их десять процентов.

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Комментарии
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Наталия
Все началось с  Украины. Сочиняя подобные сказки, некоторые  пытаются так изжить свои комплексы неполноценности. Глупо и рассчитано на детей и совершенно дремучих людей.
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6 час.

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