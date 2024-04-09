Политолог о внедрении мигрантов в полицию: "Там уже русский язык далеко не родной"

Валентина смольникова Как так в полиции и нет русской речи.

Наталия Естественно, мигранты, ставшие "новыми" гражданами России, совсем не стремятся работать на стройках и заводах. Их сфера- торговля, точки питания, а главная мечта- ВЛАСТЬ, хоть маленькая, но власть.. Поэтому они всеми силами пробираются с помощью своих диаспор в силовые и властные структуры. Так проще устанавливать в России свои правила и защищать соотечественников.