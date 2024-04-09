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    Печально это, как и все сейчас на украине!Кучма де..ма как ...

Политолог о внедрении мигрантов в полицию: "Там уже русский язык далеко не родной"

Политолог о внедрении мигрантов в полицию: "Там уже русский язык далеко не родной"

Политолог Алексей Чадаев рассказал о внедрении мигрантов или новых граждан России в полицию: "Там уже русский язык далеко не родной".

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Комментарии
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Валентина смольникова
Как так в полиции и нет русской речи.
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15 час.
Наталия
Естественно, мигранты, ставшие &quot;новыми&quot; гражданами России, совсем не стремятся работать на стройках и заводах. Их сфера- торговля, точки питания, а главная  мечта- ВЛАСТЬ, хоть маленькая, но власть.. Поэтому они всеми силами пробираются с помощью своих диаспор в силовые и властные структуры. Так проще устанавливать в России свои правила  и защищать соотечественников.
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11 час.
Николай Кузнецов
Как минимум, часть правды в этой статье есть, если судить о мелькавших в СМИ статейках и фото с бывшими гражданами южных республик в роли курсантов полиции и просто полицейских. Больше сказать  пока трудно.
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11 час.

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