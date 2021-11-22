Леброн Джеймс добрался до отметки в 2 тысячи точных 3-очковых за карьеру

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Пистонс» (121:116) реализовал 2-тысячный карьерный 3-очковый.

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