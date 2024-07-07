Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

ВЗ Виталий Золотухин У Е. Малышевой есть еврейские корни. Семья живёт в США, там и работают, муж и два сына.

Evgenija Palette Да. А она жидовка из бурятской семьи. Я видела ее "дорогую мамочку". Как-то показывали. НИЧЕГО ОБЩЕГО. Та - полнотелая, рафинированная еврейка. Грешным делом, подумала - родная ли она ей? А сыновья, которые живут в Америке - не её. Она вышла замуж за своего мужа, который приезжал в Бурятию что-то инспектировать. И у него тогда умерла жена, и остались два мальчика.