Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    Ну, поиздержалась дамочка, решила финансовые дела свои поправить; ну, помог друг Эрнст.... А мы что, к друзьям не обр...Эрнст опять верну...
  • Evgenija Palette
    Да. А она жидовка из бурятской семьи.  Я видела ее "дорогую мамочку". Как-то показывали. НИЧЕГО ОБЩЕГО. Та - полнотел...Эрнст опять верну...
  • Виталий Золотухин
    У Е. Малышевой есть еврейские корни. Семья живёт в США, там и работают, муж и два сына.Эрнст опять верну...

Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой

 Реакция россиян не заставила себя ждать. Ну что, дождались? На отечественные экраны с триумфом вернулась теледоктор Елена Малышева, которая продолжит в своей программе рассказывать доверчивому зрителю, что "пукнуть после оргазма - святое дело".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЗ
Виталий Золотухин
У Е. Малышевой есть еврейские корни. Семья живёт в США, там и работают, муж и два сына.
Ответить
9 час.
Evgenija Palette
Да. А она жидовка из бурятской семьи.  Я видела ее &quot;дорогую мамочку&quot;. Как-то показывали. НИЧЕГО ОБЩЕГО. Та - полнотелая, рафинированная еврейка.  Грешным делом, подумала  - родная ли она ей? А сыновья, которые живут в Америке - не её.  Она вышла замуж за своего мужа, который приезжал в Бурятию что-то инспектировать. И у него тогда умерла жена, и остались два мальчика.
Ответить
8 час.
ВВ
Виктория Виктория
Ну, поиздержалась дамочка, решила финансовые дела свои поправить; ну, помог друг Эрнст.... А мы что, к друзьям не обращаемся за помощью? ... Я вот не смотрю ни первый канал, ни Россию от слова &quot;совсем&quot;.... Не знаю, как там оценивают рейтингу этих самых передач, но думаю, что если НИКТО не будет смотреть эту малышеву, то она сама собой сойдет с экрана. Даже друг Эрнст не даст ей бесплатный телеэфир.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх