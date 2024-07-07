Реакция россиян не заставила себя ждать. Ну что, дождались? На отечественные экраны с триумфом вернулась теледоктор Елена Малышева, которая продолжит в своей программе рассказывать доверчивому зрителю, что "пукнуть после оргазма - святое дело".
Эрнст опять вернул в эфир позорное шоу Елены Малышевой
Комментарии
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ВЗ
Виталий Золотухин
У Е. Малышевой есть еврейские корни. Семья живёт в США, там и работают, муж и два сына.
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9 час.
Evgenija Palette
Да. А она жидовка из бурятской семьи. Я видела ее "дорогую мамочку". Как-то показывали. НИЧЕГО ОБЩЕГО. Та - полнотелая, рафинированная еврейка. Грешным делом, подумала - родная ли она ей? А сыновья, которые живут в Америке - не её. Она вышла замуж за своего мужа, который приезжал в Бурятию что-то инспектировать. И у него тогда умерла жена, и остались два мальчика.
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8 час.
ВВ
Виктория Виктория
Ну, поиздержалась дамочка, решила финансовые дела свои поправить; ну, помог друг Эрнст.... А мы что, к друзьям не обращаемся за помощью? ... Я вот не смотрю ни первый канал, ни Россию от слова "совсем".... Не знаю, как там оценивают рейтингу этих самых передач, но думаю, что если НИКТО не будет смотреть эту малышеву, то она сама собой сойдет с экрана. Даже друг Эрнст не даст ей бесплатный телеэфир.
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7 час.
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