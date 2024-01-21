День Евстратия расскажет о будущем урожае: народные праздники и приметы на 22 января 2024 года Леонид Вислов22 января 2024 года отмечается празднование, известное как Евстратов день, в честь священнослужителей Евстратия и Филиппа.
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