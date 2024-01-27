Госдепартамент США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Сумма сделки составила $23 млрд.фото: unsplash.com/@johntorcasio--> Госдепартамент США уведомил Конгресс о том, что одобрил продажу истребителей четвёртого поколения F-16 и сопутствующего оборудования Турции.
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