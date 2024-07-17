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  • Юрий Зубрин
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  • Silver Kont
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"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о риске катастрофы в крупнейших областях Украины

"За три минуты накроет 4-метровая волна": Захарова предупредила о риске катастрофы в крупнейших областях Украины

ФОТО: Коллаж Kandinsky2 дня назад 69K прочитали МИД России обвинил украинские власти в подготовке беспрецедентной провокации с прорывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища - последствия в крупнейших областях Украины окажутся катастрофичными.

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