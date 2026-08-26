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ИА Реалист

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Президенты Ирана и России встретятся на саммите ШОС

Президенты Ирана и России встретятся на саммите ШОС

Москва (ИА Реалист). 1 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиян и президент России Владимир Путин встретятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

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