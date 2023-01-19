Zefirka > Знаменитости > Знаменитости-однофамильцы, которые не имеют родственных связей Индустрия развлечений огромная, но всё же довольно тесная, поэтому люди зачастую считают, что знаменитости с одинаковыми фамилиями являются родственниками.