Единство и разнообразие для всех учеников

В этом учебном году частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I открыла новый цикл занятий Шаг за шагом. Под чутким руководством школьного психолога Екатерины Леонидовны ученики третьих классов — 3 А и 3 Б — совершили символическое путешествие, связывающее беззаботное лето с новыми учебными горизонтами.