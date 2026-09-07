Единство и разнообразие для всех учеников

В этом учебном году частная школа ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…I открыла новый цикл занятий Шаг за шагом. Под чутким руководством школьного психолога Екатерины Леонидовны ученики третьих классов — 3 А и 3 Б — совершили символическое путешествие, связывающее беззаботное лето с новыми учебными горизонтами.
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