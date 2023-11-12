Ресторан горел в Медеуском районе Алматы. ВИДЕО

Ресторан загорелся в Медеуском районе мегаполиса вечером 11 ноября, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 11 ноября в 22:38 пожарных направили по повышенному рангу, по адресу Кабанбай батыра, 17.