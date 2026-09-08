Филолог Храмцова: соцсети стирают границу между письменной и устной речью

Магистр филологических наук Маргарита Храмцова заявила, что в повседневной речи появляется всё больше новых слов, в том числе производных от английских.
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