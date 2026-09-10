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Доля селлеров на своих складах выросла до 97% на Wildberries и 73% на Ozon

Доля селлеров на своих складах выросла до 97% на Wildberries и 73% на Ozon

Доля продавцов, которые отгружают товары со своих складов, на Wildberries выросла почти вдвое и достигла 97,4%, на Ozon — с 63,3 до 73,1% за последние два месяца.

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