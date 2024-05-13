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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер станет первой ракеткой мира, если Джокович не дойдет до финала «Ролан Гаррос»

Синнер станет первой ракеткой мира, если Джокович не дойдет до финала «Ролан Гаррос»

Янник Синнер может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос», даже не участвуя в турнире. Для этого нужно, чтобы действующий чемпион Новак Джокович не вышел в финал.

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