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Пашинян пообщался с главой британской МИ-6 в Мюнхене

Пашинян пообщался с главой британской МИ-6 в Мюнхене

16 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с главой секретной разведывательной службы МИД Великобритании (Secret Intelligence Service/Military Intelligence, SIS/MI6 или «СИС/МИ-6») Ричардом Муром.

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