Тарас Высоцкий: Украина изучает хранение продуктов за границей

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что страна изучает возможность хранения продуктов за пределами страны для оперативной доставки.
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