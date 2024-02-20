RT узнал подробности, что предатель Кузьминов покупал квартиру в Испании

Бывший российский летчик Максим Кузьминов, который угнал боевой вертолет ВКС России на территорию Украины, убив в процессе двух членов своего экипажа, недавно купил квартиру в испанском городе Вильяхойосе.
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