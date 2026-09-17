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Царьград

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Юрист разъяснил порядок компенсации за задержку заказов на маркетплейсах

Юрист разъяснил порядок компенсации за задержку заказов на маркетплейсах

Ассистент кафедры гражданского права МГЮА Эдгар Гаспарян рассказал, что русские смогут получить компенсацию за задержку товара на маркетплейсах, если была предоплата.

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