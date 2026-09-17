Юрист разъяснил порядок компенсации за задержку заказов на маркетплейсах

Ассистент кафедры гражданского права МГЮА Эдгар Гаспарян рассказал, что русские смогут получить компенсацию за задержку товара на маркетплейсах, если была предоплата.
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