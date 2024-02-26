В МФО составили портрет «хороших» и «плохих» заемщиков

«Хорошие» заемщики чуть старше «плохих», среди них больше женщин, наемных работников и родителей в декретном отпуске, выяснили аналитики сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (результаты исследования есть в распоряжении Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии