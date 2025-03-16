Советское воспитание: 5 лайфхаков наших бабушек, которые сделали нас настоящими людьми Елена ГалицкаяСегодня, в век гаджетов и цифровых технологий, принципы воспитания сильно изменились.
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