Блумберг: рост цен на дрова в Украине составил 80% к зиме

В Украине резко возрос спрос на дрова: цены выросли на 80% по сравнению с прошлым годом. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская и советник министра обороны Сергей Бескрестнов призывают граждан готовиться к сложной зиме, запасаться дровами и топливом.