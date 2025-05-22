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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Солекол о невыходе «МЮ» в еврокубки: «Это будет стоить им от 100 до 200 млн фунтов. Такой крупный клуб может заработать 80-90 млн в ЛЧ просто за участие»

Об этом рассказал журналист Sky Sports Каве Солекол. Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы со счетом 0:1 и упустили возможность получить путевку в Лигу чемпионов.

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