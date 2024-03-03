Я нашла необычную крошку-дачу площадью 20 квадратов. Что внутри?

Сегодня покажу вам дачу-малютку. Площадь домика — всего 20 квадратов, на которых уместились и небольшая кухонька, и отдельная спальня со старинной железной кроватью (мне сразу вспомнилась родительская дача, где долгое время стояли две подобные кровати времён СССР).