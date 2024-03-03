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Я нашла необычную крошку-дачу площадью 20 квадратов. Что внутри?

Я нашла необычную крошку-дачу площадью 20 квадратов. Что внутри?

Сегодня покажу вам дачу-малютку. Площадь домика — всего 20 квадратов, на которых уместились и небольшая кухонька, и отдельная спальня со старинной железной кроватью (мне сразу вспомнилась родительская дача, где долгое время стояли две подобные кровати времён СССР).

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Сергей
5+.....   умному достаточно...   все для души а не понтов...
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