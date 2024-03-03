Я нашла необычную крошку-дачу площадью 20 квадратов. Что внутри?

Сегодня покажу вам дачу-малютку. Площадь домика — всего 20 квадратов, на которых уместились и небольшая кухонька, и отдельная спальня со старинной железной кроватью (мне сразу вспомнилась родительская дача, где долгое время стояли две подобные кровати времён СССР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии