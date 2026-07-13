В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная

Следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в городе Артёме по признакам преступления, предусмотренного ст.
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