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Калужские новости

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В Калуге появится дворец площадью в гектар для современных видов спорта

В Калуге появится дворец площадью в гектар для современных видов спорта

Глава областного Минспорта Олег Сердюков подписал с гендиректором калужской футбольной лиги Павлом Мельниковым соглашение о строительстве в Калуге фиджитал-центраГлава областного Минспорта Олег Сердюков подписал с гендиректором калужской футбольной лиги Павлом Мельниковым соглашение о строительстве в Калуге фиджитал-центра.

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