В Калуге появится дворец площадью в гектар для современных видов спорта

Глава областного Минспорта Олег Сердюков подписал с гендиректором калужской футбольной лиги Павлом Мельниковым соглашение о строительстве в Калуге фиджитал-центраГлава областного Минспорта Олег Сердюков подписал с гендиректором калужской футбольной лиги Павлом Мельниковым соглашение о строительстве в Калуге фиджитал-центра.