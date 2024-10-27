В Калуге появится дворец площадью в гектар для современных видов спорта

Глава областного Минспорта Олег Сердюков подписал с гендиректором калужской футбольной лиги Павлом Мельниковым соглашение о строительстве в Калуге фиджитал-центраГлава областного Минспорта Олег Сердюков подписал с гендиректором калужской футбольной лиги Павлом Мельниковым соглашение о строительстве в Калуге фиджитал-центра.
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