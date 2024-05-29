ВТБ заявляет, что пока рано говорить о возможности выплаты дивидендов за 2024 год

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, представляя результаты группы по МСФО за первые четыре месяца текущего года, заметил, что пока говорить о возможности выплаты дивидендов за 2024 год преждевременно, пишут «РИА Новости».
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