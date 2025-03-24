«Новая попытка ВСУ атаковать гражданские объекты»: за ночь над Россией сбито 28 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 28 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. По 12 беспилотников было перехвачено над Брянской и Ростовской областями, два — над Крымом и по одному — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.