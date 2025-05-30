Актриса Бледанс: если у меня хорошая фигура, я вправе ее демонстрировать

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс попала под критику из-за опубликованной в соцсетях фотографии. Пользователи отметили, что на фоне сдержанного внешнего вида позирующей рядом с ней телеведущей Анфисы Чеховой, её нескромный наряд с глубоким декольте выглядит "вульгарно".
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