Актриса Бледанс: если у меня хорошая фигура, я вправе ее демонстрировать

Актриса, ведущая Эвелина Бледанс попала под критику из-за опубликованной в соцсетях фотографии. Пользователи отметили, что на фоне сдержанного внешнего вида позирующей рядом с ней телеведущей Анфисы Чеховой, её нескромный наряд с глубоким декольте выглядит "вульгарно".