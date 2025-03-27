Дубинский: договорные условия для Украины ухудшаются с каждым этапом переговоров

Условия мирного договора для Украины со стороны США ухудшаются с каждым этапом переговоров. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
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