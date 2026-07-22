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Мода и Шоу-бизнес

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Костылева, Лазарев, Фефелова и Валов заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Китае

Костылева, Лазарев, Фефелова и Валов заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Китае

Сборная России Девушки Основа – Елена Костылева, запас – София Дзепка, Виктория Стрельцова Юноши Основа – Лев Лазарев, запас – Арсений Федотов Танцы на льду Основа – Мария Фефелова – Артем Валов Также нейтральные статусы получили Полина Шешелева – Егор Карнаухов, Полина Сажина – Алексей Белкин, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов.

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